Пасха-2026: цены на яйца в Украине взлетели в космос

В преддверии Пасхи в Украине изменились цены на популярные продукты. В частности, это касается куриных яиц

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

По состоянию на начало апреля средняя стоимость яиц увеличилась до 86,4 гривны за килограмм. Это на 4% дороже, чем в прошлом месяце. Если сравнивать с прошлым годом, стоимость десятка яиц в среднем выросла на 13%.

При этом аналитики отметили, что цены на сырое молоко пошли на убыль. Продукты с коротким сроком хранения реагируют на сезонные колебания. Цены на сливочное масло и сыр остаются высокими.

Напомним, по подсчетам ученых "Института аграрной экономики", в этом году Пасхальная корзина в Украине на семью из четырех человек обойдется примерно в 1 903,19 гривны. Это на 14,4% дороже, чем было в прошлом году (в 2025 году этот показатель был на уровне 1663,26 гривны).