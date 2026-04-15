11:34  15 апреля
Во Львовской области во время пожара в доме погибли супруги
10:18  15 апреля
Усик и Верховен провели битву взглядов перед поединком в Египте
08:49  15 апреля
На Хмельнитчине 15-летняя девушка оказалась в реанимации из-за самолечения
UA | RU
UA | RU
15 апреля 2026, 13:35

Фиктивные работники и бронь от мобилизации: в Днепре подозревают депутата райсовета

Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

В Днепре правоохранители сообщили о подозрении депутату одного из районных советов, подозреваемого в организации схемы фиктивного трудоустройства на предприятии критической инфраструктуры

Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области, передает RegioNews.

По данным следствия, в течение 2023-2025 годов чиновник, который также является директором предприятия, организовал оформление 14 человек на работу только "на бумаге". Фактически они не выполняли никакие трудовые обязанности, но получали заработную плату, трудовой стаж и бронирование от мобилизации.

Часть этих лиц, по версии следствия, работала в частном домохозяйстве знакомого депутата, выполняя функции охранников, водителей и обслуживающего персонала.

Среди фиктивно трудоустроенных был и сын подозреваемого. Ему также доложено о подозрении в пособничестве в завладении бюджетными средствами.

Правоохранители провели 16 обысков по территории Днепропетровской области и Киева. Удалены компьютерная техника, телефоны и документация.

По ходатайству прокуратуры суд избрал депутату меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 5,8 млн грн, его сыну – содержания под стражей с залогом 200 тыс. грн.

Также в рамках производства ранее поставлено в известность о подозрении еще семь вероятных соучастников – работников предприятия, среди которых руководители подразделений и главный бухгалтер.

Досудебное расследование продолжается, стражи порядка устанавливают все обстоятельства дела.

Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила новые доказательства коррупционной деятельности руководителя Бучанского РТЦК и СП . По материалам дела, должностное лицо вместе с двумя сообщниками предлагало военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных выводов ВЛК о "плохом здоровье". Кроме того, фигурант занимался еще незаконным обогащением.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
