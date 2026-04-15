Фиктивные работники и бронь от мобилизации: в Днепре подозревают депутата райсовета

В Днепре правоохранители сообщили о подозрении депутату одного из районных советов, подозреваемого в организации схемы фиктивного трудоустройства на предприятии критической инфраструктуры

Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.

По данным следствия, в течение 2023-2025 годов чиновник, который также является директором предприятия, организовал оформление 14 человек на работу только "на бумаге". Фактически они не выполняли никакие трудовые обязанности, но получали заработную плату, трудовой стаж и бронирование от мобилизации.

Часть этих лиц, по версии следствия, работала в частном домохозяйстве знакомого депутата, выполняя функции охранников, водителей и обслуживающего персонала.

Среди фиктивно трудоустроенных был и сын подозреваемого. Ему также доложено о подозрении в пособничестве в завладении бюджетными средствами.

Правоохранители провели 16 обысков по территории Днепропетровской области и Киева. Удалены компьютерная техника, телефоны и документация.

По ходатайству прокуратуры суд избрал депутату меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 5,8 млн грн, его сыну – содержания под стражей с залогом 200 тыс. грн.

Также в рамках производства ранее поставлено в известность о подозрении еще семь вероятных соучастников – работников предприятия, среди которых руководители подразделений и главный бухгалтер.

Досудебное расследование продолжается, стражи порядка устанавливают все обстоятельства дела.

