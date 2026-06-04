Угрожал из-за критики пансионата: в Харьковской области разгорелся скандал с участием заместителя мэра

Фото: Змиевский городской совет

В Змиеве на Харьковщине житель местного гериатрического пансионата Владимир Зарванский публично заявил о давлении и угрозах со стороны заместителя городского головы Виталия Кулиша

Об этом сообщает "Медиа-Змиев", передает RegioNews .

Житель Змиевского гериатрического пансионата Харьковской области Владимир Зарванский в обращении сообщил о конфликте с участием заместителя городского головы Змиевского городского совета Виталия Кулиша.

По словам заявителя, инцидент произошел сегодня, 4 июня, в помещении магазина.

Владимир Зарванский утверждает, что во время разговора чиновник высказывал в его адрес угрозы, в частности, о возможном применении физической силы в случае дальнейших публичных замечаний по работе пансионата.

Также в обращении говорится, что заявителю якобы заявили о бесперспективности обращений в правоохранительные органы.

"Мне было заявлено, что обращаться в правоохранительные органы якобы нет смысла, поскольку мое обращение никто не будет рассматривать", - говорится в обращении.

Отдельно мужчина связывает конфликт с критическими высказываниями жителей заведения об условиях проживания и работы администрации пансионата.

Напомним, ранее заместитель городского головы Харькова Иван Кузнецов сложил полномочия заммэра в связи с расследованием ДТП. Он назвал эту аварию настоящей трагедией и выразил соболезнования родным погибшего. Он также заявил, что будет сотрудничать со следствием.