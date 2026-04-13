13 апреля 2026, 23:15

В Тернопольской области депутат за 10 тысяч долларов "списывал" ухилянцев из розыска

Фото: Национальная полиция
В Тернопольской области разоблачили депутата. Он за взятки снимал с розыска военнообязанных 

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, депутат убеждал "клиента", что имеет связи с "надежными людьми" и может повлиять на ТЦК. Он обещал, что может снять мужчину с розыска, обновить военно-учетные документы без его присутствия.

Также депутат обещал, что может договориться о фиктивном трудоустройстве клиента для бронирования. За свои услуги он просил 10 тысяч долларов.

Правоохранители задержали депутата при получении денег. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила новые доказательства коррупционной деятельности руководителя Бучанского РТЦК и СП. По материалам дела, должностное лицо вместе с двумя сообщниками предлагало военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных выводов ВЛК о "плохом здоровье". Кроме того, фигурант занимался еще незаконным обогащением.

