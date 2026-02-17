19:11  17 февраля
15:14  17 февраля
Подрыв авто в Одессе 16 февраля: СБУ задержала российского агента
14:52  17 февраля
Пытались скрыть халатность: на Драгобрате серьезно травмировался 10-летний мальчик
17 февраля 2026, 17:50

Фальшивые паспорта ЕС и "бронь" на железной дороге: в Украине заблокировали еще 6 схем для уклонистов

17 февраля 2026, 17:50
Фото: СБУ
Читайте також
Правоохранители заблокировали шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов схем в разных регионах Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

За суммы от 2 до 15 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за фиктивных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

Так, в Одесской области правоохранители "на горячем" задержали депутата одного из городских советов, который "зарабатывал" на уклонистах. Фигурант, одновременно занимая должность генерального директора одной из городских больниц региона и находясь в составе военно-врачебной комиссии (ВВК) как врач-невропатолог, продавал военнообязанным фиктивные медсправки о "плохом здоровье" для отсрочки от призыва.

Также в регионе задержали адвоката, который за деньги обещал помочь потенциальным призывникам в фиктивном диагностировании тяжелых заболеваний. Для оформления подделки он пытался привлечь знакомых медработников.

На Прикарпатье задержали заместителя начальника одного из управлений областного ГСЧС, который за взятки устраивал уклонистов в местный филиал Укрзализныци для получения "брони".

В Киевской области разоблачили дельца, продававшего уклонистам фальшивые документы граждан одной из стран Евросоюза для выезда за пределы Украины. Фигурант вклеивал фотографии своих клиентов в зарубежные паспорта и водительские удостоверения, оригиналы которых получал через уголовные связи за границей.

В Днепропетровской области задержали еще двух дельцов. Жители Кривого Рога за деньги оформляли военнообязанных на предприятие критической инфраструктуры с последующей командировкой за границу.

В Черкасской области подозрение получил начальник отдела одного из сельсоветов, который организовал "трансфер" для уклонистов за пределы Украины по горным тропам. Фигурант на собственном авто доставлял клиентов к границе, а затем по телефону "сопровождал" их во время пешего пересечения горной местности.

Фигурантам сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Винницкой области разоблачили схему незаконной переправки мужчин в Молдову. Свои "услуги" дельцы оценили в 6000 долларов.

СБУ задержание уклонисты побег от мобилизации побег за границу уклонение от мобилизации
