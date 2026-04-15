Помічники депутатів організували "бізнес" на ухилянтів: ДБР викрило схему

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Відомо, що помічники депутатів пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації через підроблені меддокументи або виїхати до ЄС в обхід пунктів пропуску. Свої "послуги" вони оцінили в 16 тисяч доларів. Вони пропонували "клієнтам":

фіктивні висновки військово-лікарської комісії про непридатність до служби за станом здоров’я;

довідки про "інвалідність";

фейкові посвідчення добровольчих формувань однієї з територіальних громад регіону.

Після отримання всієї суми організатори блокували контакти своїх "клієнтів". Правоохоронці затримали їх після отримання грогей. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Тепер їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці заблокували шість нових схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок у різних регіонах України. За суми від 2 до 15 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов'язаним уникнути призову через фіктивні документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.