15 квітня 2026, 13:45

Помічники депутатів організували "бізнес" на ухилянтів: ДБР викрило схему

Фото: СБУ
СБУ, ДБР та прокуратура викрили схему ухилення від мобілізації. Серед організаторів виявились помічники чинних народних депутатів

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Відомо, що помічники депутатів пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації через підроблені меддокументи або виїхати до ЄС в обхід пунктів пропуску. Свої "послуги" вони оцінили в 16 тисяч доларів. Вони пропонували "клієнтам":

  • фіктивні висновки військово-лікарської комісії про непридатність до служби за станом здоров’я;
  • довідки про "інвалідність";
  • фейкові посвідчення добровольчих формувань однієї з територіальних громад регіону.

Після отримання всієї суми організатори блокували контакти своїх "клієнтів". Правоохоронці затримали їх після отримання грогей. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Тепер їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці заблокували шість нових схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок у різних регіонах України. За суми від 2 до 15 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов'язаним уникнути призову через фіктивні документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

СБУ ухилення від мобілізації
Фіктивні працівники і бронь від мобілізації: у Дніпрі підозрюють депутата райради
15 квітня 2026, 13:35
На Полтавщині за 4 тисячі доларів "продавали" свободу від військової служби
14 квітня 2026, 21:25
На Тернопільщині депутат за 10 тисяч доларів "списував" ухилянтів з розшуку
13 квітня 2026, 23:15
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Фіктивні працівники і бронь від мобілізації: у Дніпрі підозрюють депутата райради
15 квітня 2026, 13:35
В Івано-Франківську лікарі виявили павука у вусі пацієнтки
15 квітня 2026, 13:22
На Харківщині чоловік півтора року ховав тіло тещі, яку він жорстоко вбив
15 квітня 2026, 13:10
Справа "Мідас": ВАКС залишив ексміністра енергетики Галущенка під вартою
15 квітня 2026, 12:43
Гранати та сотні набоїв: у Полтаві суд виніс вирок фермеру-ветерану
15 квітня 2026, 12:33
На Львівщині скутерист в’їхав у сміттєвий бак: чоловік загинув на місці
15 квітня 2026, 12:25
У Краматорську затримали завуча школи: коригувала обстріли та шпигувала для ФСБ
15 квітня 2026, 12:08
У Києві 16-річний хлопець вижив після удару струмом на даху вагона – подробиці
15 квітня 2026, 11:55
На Прикарпатті рятувальники допомогли 12-річному туристу, який травмувався в горах
15 квітня 2026, 11:52
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
