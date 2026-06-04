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04 июня 2026, 17:50

Месть за ревность: в Винницкой области мужчина устроил умышленное ДТП, пытаясь убить бывшую сожительницу

04 июня 2026, 17:50
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Фото: Офис Генерального прокурора
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В Винницкой области суд вынес приговор мужчине, который устроил умышленную аварию, чтобы расправиться с бывшей сожительницей

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Прокуроры в суде доказали, что обвиняемый длительное время конфликтовал с бывшей сожительницей на почве ревности и неоднократно угрожал ей, в частности, заявлял, что спровоцирует ДТП, когда она будет за рулем.

В мае 2024 года женщина везла в школу свою 14-летнюю дочь и двух знакомых подростков в возрасте 15 и 17 лет. В автомобиле также находился 60-летний мужчина.

Реализуя свои угрозы, осужденный на собственном автомобиле намеренно врезался в сторону транспортного средства потерпевшей. От удара авто слетело с дороги и опрокинулось.

В результате ДТП водитель и четверо пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести.

После проведения комплекса экспертиз, подтвердивших покушение на убийство, мужчине в ноябре 2025 сообщили о подозрении.

Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. В ходе досудебного расследования и судебного разбирательства он находился под стражей. Своей вины осужденный не признал

Напомним, что в Рокитновском районе Ровенщины несовершеннолетняя водительница попала в дорожно-транспортное происшествие , управляя автомобилем без водительского удостоверения.

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