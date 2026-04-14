В Полтавской области правоохранители разоблачили схему с уклонением от мобилизации. Задержали женщину, которая оказалась организатором

Как выяснили правоохранители, женщине обещала мужчине "помочь" получить заключение о непригодности к военной службе. Свою "услугу" она оценила в 4 тысячи долларов. Пока ей сообщили о подозрении. Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога.

Теперь организатору схемы грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила новые доказательства коррупционной деятельности руководителя Бучанского РТЦК и СП . По материалам дела, должностное лицо вместе с двумя сообщниками предлагало военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных выводов ВЛК о "плохом здоровье". Кроме того, фигурант занимался еще незаконным обогащением.