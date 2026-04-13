Тайные операции ГУР: Украина во время войны запускала ракетоносители в космос

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил народный депутат Федор Вениславский, передает RegioNews.

По его словам, сделки выполняли подразделения Главного управления разведки. При первом запуске ракетоноситель достиг высоты более 100 км, во время второго – 204 км. Оба случая, как говорится, были подтверждены техническими средствами.

Вениславский подчеркнул, что речь идет не о тестовых испытаниях, а о выполнении реальных задач под руководством тогдашнего руководителя ГУР Кирилла Буданова.

Он также заявил, что у Украины есть технические возможности для противодействия враждебным средствам в космическом пространстве, а отдельные разработки позволяют поражать цели на больших расстояниях, в том числе до 500 км.

Кроме того, по словам депутата, украинские специалисты реализовали запуск ракетоносителя с транспортного самолета на высоте около 8 км. Это может стать основой концепции "воздушного космодрома", позволяющей повысить эффективность запусков и уменьшить расход энергии.

В перспективе такие технологии могут использоваться как для гражданских нужд, так и для противодействия российским ракетным системам.

Напомним, в Украине начали применять первые элементы противовоздушной обороны, созданные на базе дистанционно управляемых пулеметных систем. Речь идет о дистанционно управляемых турелях, оснащенных пулеметами Browning M2, которые могут действовать на расстоянии до 2 километров.

