В Украине заработали элементы "частной ПВО": что известно

В Украине начали применять первые элементы противовоздушной обороны, созданные на базе дистанционно управляемых пулеметных систем

Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Флеш, передает RegioNews.

Речь идет о дистанционно управляемых турелях, оснащенных пулеметами Browning M2, которые могут действовать на расстоянии до 2 километров.

Такие системы интегрируются в общую систему защиты объектов и позволяют оператору управлять огнем дистанционно, без непосредственного присутствия на позиции.

Комплексы, прежде всего, предназначены для прикрытия критической инфраструктуры – энергетических объектов, складов и промышленных предприятий.

В то же время отмечается, что услуги так называемой "частной ПВО" могут заказывать и бизнес, формирующий новый сегмент рынка безопасности.

Напомним, летом прошлого года стало известно, что Украина создала уникальные перехватчики для уничтожения "Шахедов".

Читайте также: "Дроны из кухни" против оборонных гигантов: кто действительно выиграет войну