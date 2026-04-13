В Украине заработали элементы "частной ПВО": что известно
В Украине начали применять первые элементы противовоздушной обороны, созданные на базе дистанционно управляемых пулеметных систем
Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Флеш, передает RegioNews.
Речь идет о дистанционно управляемых турелях, оснащенных пулеметами Browning M2, которые могут действовать на расстоянии до 2 километров.
Такие системы интегрируются в общую систему защиты объектов и позволяют оператору управлять огнем дистанционно, без непосредственного присутствия на позиции.
Комплексы, прежде всего, предназначены для прикрытия критической инфраструктуры – энергетических объектов, складов и промышленных предприятий.
В то же время отмечается, что услуги так называемой "частной ПВО" могут заказывать и бизнес, формирующий новый сегмент рынка безопасности.
