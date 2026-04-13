14:25  13 квітня
У Києві адвокат вкрав дві елітні квартири у клієнтів
13:00  13 квітня
Знахідка під час прогулянки: на Хакрівщині невідомий предмет вибухнув у руках хлопця
13:12  13 квітня
МЗС скасувало рекомендації утримуватися від поїздок до Угорщини
UA | RU
UA | RU
13 квітня 2026, 13:57

Таємні операції ГУР: Україна під час війни запускала ракетоносії в космос

Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Українська розвідка двічі успішно здійснювала запуски ракетоносіїв у космос у період повномасштабної війни

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив народний депутат Федір Веніславський, передає RegioNews.

За його словами, операції виконували підрозділи Головного управління розвідки. Під час першого запуску ракетоносій досяг висоти понад 100 км, під час другого – 204 км. Обидва випадки, як зазначається, були підтверджені технічними засобами.

Веніславський наголосив, що йдеться не про тестові випробування, а про виконання реальних завдань під керівництвом тодішнього очільника ГУР Кирила Буданова.

Він також заявив, що Україна має технічні можливості для протидії ворожим засобам у космічному просторі, а окремі розробки дозволяють уражати цілі на великих відстанях, зокрема до 500 км.

Крім того, за словами депутата, українські фахівці реалізували запуск ракетоносія з транспортного літака на висоті близько 8 км. Це може стати основою концепції "повітряного космодрому", яка дозволяє підвищити ефективність запусків та зменшити витрати енергії.

У перспективі такі технології можуть використовуватися як для цивільних потреб, так і для протидії російським ракетним системам.

Нагадаємо, в Україні почали застосовувати перші елементи протиповітряної оборони, створені на базі дистанційно керованих кулеметних систем. Йдеться про дистанційно керовані турелі, оснащені кулеметами Browning M2, які можуть діяти на відстані до 2 кілометрів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна космос Федір Веніславський ракетоносії ГУР Буданов Кирило Олексійович
