13 апреля 2026, 11:27

В Украине накрыли сеть нелегальных вейпов с оборотом в 30 млн грн

Фото: Прокуратура Украины
В Украине разоблачена действовавшая с 2023 года масштабная схема незаконного производства и сбыта жидкостей для электронных сигарет

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

По данным следствия, организованная группа наладила полный цикл незаконного обращения никотинсодержащих смесей, а также реализовывала запрещенные жидкости с ароматизаторами, не отвечающими требованиям законодательства.

Продукцию продавали через сеть физических торговых точек и онлайн-магазины. К функционированию схемы было привлечено более 200 человек.

В рамках спецоперации правоохранители провели более 70 обысков в Киеве и Киевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. Следственные действия прошли по местам жительства фигурантов, на производстве и в точках сбыта.

В результате изъяты большие объемы продукции и сырья, в частности, десятки тысяч ароматизаторов, картриджей, компонентов для производства, а также оборудования для изготовления жидкостей.

Кроме того, изъяты более 70 тыс. долларов США, компьютерная техника и черновая документация.

Общая стоимость изъятого имущества составляет около 30 млн. грн. Сейчас он арестован.

Незаконные МАФы, по которым осуществлялась продажа, демонтированы. Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг причастных лиц.

Напомним, основатель наркокартеля "Химпром" Егор Буркин (Левченко) судится с Зеленским из-за санкций. Его активы заблокированы, ведение торговой и любой другой деятельности на территории Украины запрещено.

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине, как ранее писало издание RegioNews, началась еще в 2014 году. В 2023 году СБУ провели серию спецопераций по "Химпрому". Были задержаны 89 наркодельцов.

Читайте также: История с U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране

08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
В Киеве адвокат украл две элитные квартиры у клиентов
13 апреля 2026, 14:25
Стаж до 2004 года: как оцифровать трудовую книжку (пошаговая инструкция)
13 апреля 2026, 14:05
Тайные операции ГУР: Украина во время войны запускала ракетоносители в космос
13 апреля 2026, 13:57
В Краматорске из-под завалов дома достали тело женщины
13 апреля 2026, 13:43
Тройное ДТП во Львовской области: среди пострадавших дети
13 апреля 2026, 13:35
МИД отменило рекомендации воздерживаться от поездок в Венгрию
13 апреля 2026, 13:12
Находка во время прогулки: на Хокровщине неизвестный предмет взорвался в руках парня
13 апреля 2026, 13:00
"Комфорт за деньги": СИЗО Украины заработали 52 млн грн
13 апреля 2026, 12:39
В Сумской области взрывотехники разминировали боевую часть российского беспилотника
13 апреля 2026, 12:11
На Полтавщине во время пожара в квартире погиб 48-летний мужчина
13 апреля 2026, 11:48
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »