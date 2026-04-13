В Украине накрыли сеть нелегальных вейпов с оборотом в 30 млн грн

В Украине разоблачена действовавшая с 2023 года масштабная схема незаконного производства и сбыта жидкостей для электронных сигарет

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

По данным следствия, организованная группа наладила полный цикл незаконного обращения никотинсодержащих смесей, а также реализовывала запрещенные жидкости с ароматизаторами, не отвечающими требованиям законодательства.

Продукцию продавали через сеть физических торговых точек и онлайн-магазины. К функционированию схемы было привлечено более 200 человек.

В рамках спецоперации правоохранители провели более 70 обысков в Киеве и Киевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. Следственные действия прошли по местам жительства фигурантов, на производстве и в точках сбыта.

В результате изъяты большие объемы продукции и сырья, в частности, десятки тысяч ароматизаторов, картриджей, компонентов для производства, а также оборудования для изготовления жидкостей.

Кроме того, изъяты более 70 тыс. долларов США, компьютерная техника и черновая документация.

Общая стоимость изъятого имущества составляет около 30 млн. грн. Сейчас он арестован.

Незаконные МАФы, по которым осуществлялась продажа, демонтированы. Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг причастных лиц.

Напомним, основатель наркокартеля "Химпром" Егор Буркин (Левченко) судится с Зеленским из-за санкций. Его активы заблокированы, ведение торговой и любой другой деятельности на территории Украины запрещено.

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине, как ранее писало издание RegioNews, началась еще в 2014 году. В 2023 году СБУ провели серию спецопераций по "Химпрому". Были задержаны 89 наркодельцов.

Читайте также: История с U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране