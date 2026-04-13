13 квітня 2026, 11:27

В Україні накрили мережу нелегальних вейпів із оборотом у 30 млн грн

Фото: Прокуратура України
В Україні викрили масштабну схему незаконного виробництва та збуту рідин для електронних сигарет, яка діяла з 2023 року

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

За даними слідства, організована група налагодила повний цикл незаконного обігу нікотиновмісних сумішей, а також реалізовувала заборонені рідини з ароматизаторами, що не відповідають вимогам законодавства.

Продукцію збували через мережу фізичних торгових точок та онлайн-магазини. До функціонування схеми було залучено понад 200 осіб.

У межах спецоперації правоохоронці провели понад 70 одночасних обшуків у Києві та Київській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській і Чернігівській областях. Слідчі дії відбулися за місцями проживання фігурантів, на виробництві та в точках збуту.

У результаті вилучено великі обсяги продукції та сировини, зокрема десятки тисяч ароматизаторів, картриджів, компонентів для виробництва, а також обладнання для виготовлення рідин.

Крім того, вилучено понад 70 тис. доларів США, комп’ютерну техніку та чорнову документацію.

Загальна вартість вилученого майна становить близько 30 млн грн. Наразі його арештовано.

Незаконні МАФи, через які здійснювався продаж, демонтовано. Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло причетних осіб.

Нагадаємо, засновник наркокартелю "Хімпром" Єгор Буркін (Левченко) судиться із Зеленським через санкції. Його активи заблоковано, ведення торгівельної та будь-якої іншої діяльності на території України заборонено.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, як раніше писало видання RegioNews, розпочалося ще в 2014 році. У 2023 році СБУ провели серію спецоперацій щодо "Хімпрому". Були затримані 89 наркоділків.

