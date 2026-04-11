11 апреля 2026, 12:25

На Пасху электричество обещают не отключать

иллюстративное фото: из открытых источников
В ближайшие дни, вероятно, электроснабжение будет обеспечено в полном объеме – без графиков и отключений

Как передает RegioNews, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Провела координационное совещание с руководством Укрэнерго и другими причастными к текущей ситуации в энергосистеме. Скоординировали совместные действия по поддержанию стабильной работы энергосистемы, в частности, по увеличению импорта электрической энергии", – говорится в сообщении.

Она добавила, что "важно, чтобы в пасхальные дни украинские семьи были со светом", поэтому пытаются сделать все необходимое.

В настоящее время энергосистема работает стабильно.

Как сообщалось, через российские атаки в субботу, 11 апреля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики ограничения мощности (для промышленности) и графики почасовых отключений (для всех категорий потребителей).

08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
