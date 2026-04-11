На Пасху электричество обещают не отключать

В ближайшие дни, вероятно, электроснабжение будет обеспечено в полном объеме – без графиков и отключений

Как передает RegioNews, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Провела координационное совещание с руководством Укрэнерго и другими причастными к текущей ситуации в энергосистеме. Скоординировали совместные действия по поддержанию стабильной работы энергосистемы, в частности, по увеличению импорта электрической энергии", – говорится в сообщении.

Она добавила, что "важно, чтобы в пасхальные дни украинские семьи были со светом", поэтому пытаются сделать все необходимое.

В настоящее время энергосистема работает стабильно.

Как сообщалось, через российские атаки в субботу, 11 апреля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики ограничения мощности (для промышленности) и графики почасовых отключений (для всех категорий потребителей).