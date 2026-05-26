Ракетный удар по Запорожью: количество пострадавших выросло
Российские оккупационные войска 26 мая нанесли очередной ракетный удар по Запорожью, попав в Александровский район города. В результате атаки пострадали 12 гражданских лиц
Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает RegioNews .
"Количество пострадавших в результате вражеской атаки увеличилось до 12", - написал он.
Медики оказывают всем необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что враг ударил по Александровскому району города.
Напомним, за прошедшие сутки российские военные нанесли 787 ударов по 39 населенным пунктам Запорожской области. Ранены два человека. Повреждены объекты инфраструктуры, жилья и автомобилей.
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
В Харькове подполковник Нацгвардии второй раз попался на взятках
26 мая 2026, 18:28В Кропивницком будут судить пророссийского интернет-агитатора
26 мая 2026, 17:56Кровавое убийство на Тернопольщине: мужчина зарезал соседа из-за ревности
26 мая 2026, 17:34Украинские военные на Курщине разнесли укрытие россиян
26 мая 2026, 17:25Некачественный бетон для "Укрэнерго": инженер подозревается в служебной халатности на 600 тысяч гривен
26 мая 2026, 17:12Оккупационное должностное лицо из Каланчака заочно приговорили к 10 годам заключения
26 мая 2026, 16:59Корректировал удары по "оборонке": житель Павлограда осужден за государственную измену
26 мая 2026, 16:47На Харьковщине продавали женитьбу за 2 тысячи долларов
26 мая 2026, 16:25В Краматорске правоохранитель наладил бизнес на гранатометах
26 мая 2026, 16:13Наркобизнес на 3 миллиона: в Кривом Роге перекрыли канал поставки каннабиса через почту
26 мая 2026, 15:58
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все блоги »