Наркобизнес на 3 миллиона: в Кривом Роге перекрыли канал поставки каннабиса через почту

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.

Полицейские установили, что фигурант отправил по почте около 3 кг каннабиса. Правоохранители провели шесть санкционированных обысков.

В результате полицейские изъяли еще около 5 килограммов каннабиса, деньги, технику и автомобиль. По ценам "черного" рынка стоимость изъятых наркотиков составляет около 3 миллионов гривен.

В целом, во время следственных действий полицейские изъяли около 8 килограммов каннабиса, бокс для выращивания конопли, семян растений, электронные весы, вакууматор, упаковочные материалы и другие вещественные доказательства.

Также изъят автомобиль Volkswagen Jetta, мобильные телефоны, планшеты, ноутбук, банковские карты и денежные средства.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины и задержали в порядке ст. 208 УПК РФ.

