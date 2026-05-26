Наркобизнес на 3 миллиона: в Кривом Роге перекрыли канал поставки каннабиса через почту
В Кривом Роге полицейские перекрыли канал сбыта наркотиков, действовавший из-за популярных служб почтовой доставки
Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .
Полицейские установили, что фигурант отправил по почте около 3 кг каннабиса. Правоохранители провели шесть санкционированных обысков.
В результате полицейские изъяли еще около 5 килограммов каннабиса, деньги, технику и автомобиль. По ценам "черного" рынка стоимость изъятых наркотиков составляет около 3 миллионов гривен.
В целом, во время следственных действий полицейские изъяли около 8 килограммов каннабиса, бокс для выращивания конопли, семян растений, электронные весы, вакууматор, упаковочные материалы и другие вещественные доказательства.
Также изъят автомобиль Volkswagen Jetta, мобильные телефоны, планшеты, ноутбук, банковские карты и денежные средства.
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины и задержали в порядке ст. 208 УПК РФ.
