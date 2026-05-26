26 мая 2026, 15:58

Наркобизнес на 3 миллиона: в Кривом Роге перекрыли канал поставки каннабиса через почту

Фото: полиция Днепропетровской области
В Кривом Роге полицейские перекрыли канал сбыта наркотиков, действовавший из-за популярных служб почтовой доставки

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Полицейские установили, что фигурант отправил по почте около 3 кг каннабиса. Правоохранители провели шесть санкционированных обысков.

В результате полицейские изъяли еще около 5 килограммов каннабиса, деньги, технику и автомобиль. По ценам "черного" рынка стоимость изъятых наркотиков составляет около 3 миллионов гривен.

В целом, во время следственных действий полицейские изъяли около 8 килограммов каннабиса, бокс для выращивания конопли, семян растений, электронные весы, вакууматор, упаковочные материалы и другие вещественные доказательства.

Также изъят автомобиль Volkswagen Jetta, мобильные телефоны, планшеты, ноутбук, банковские карты и денежные средства.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины и задержали в порядке ст. 208 УПК РФ.

Напомним, что в Киеве правоохранители разоблачили 25-летнюю жительницу Киевщины, которая наладила оптовый сбыт психотропных веществ по всей Украине.

25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
