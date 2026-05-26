13:22  26 мая
"У вас долг": мошенники рассылают украинцам фейковые письма от ДПС
12:17  26 мая
Россияне атаковали пожарную часть в Славянске на Донетчине
01:35  26 мая
В Киеве во время обстрела пострадала квартира известной актрисы
UA | RU
UA | RU
26 мая 2026, 16:25

На Харьковщине продавали женитьбу за 2 тысячи долларов

26 мая 2026, 16:25
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили легализацию иностранцев в Харьковской области. Делали это из-за фейковых браков

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Как выяснилось, 65-летний харьковчанин пообещал гражданину Азербайджана помочь с оформлением вида на временное проживание в Украине. Для этого он предложил оформить "клиенту" фиктивный брак. За свои "услуги" он просил 2 тысячи долларов.

Делок убеждал иностранца, который оказывает влияние на работников миграционной службы и может обеспечить положительное решение вопроса о легализации пребывания иностранца на территории государства. Задержан злоумышленник после получения половины денег.

"Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее правоохранители заблокировали восемь очередных схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок в разных регионах Украины. Стоимость "услуг" достигала 25 тысяч долларов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
фиктивный брак схема полиция Харьков
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
В Харькове подполковник Нацгвардии второй раз попался на взятках
26 мая 2026, 18:28
В Кропивницком будут судить пророссийского интернет-агитатора
26 мая 2026, 17:56
Кровавое убийство на Тернопольщине: мужчина зарезал соседа из-за ревности
26 мая 2026, 17:34
Украинские военные на Курщине разнесли укрытие россиян
26 мая 2026, 17:25
Некачественный бетон для "Укрэнерго": инженер подозревается в служебной халатности на 600 тысяч гривен
26 мая 2026, 17:12
Оккупационное должностное лицо из Каланчака заочно приговорили к 10 годам заключения
26 мая 2026, 16:59
Корректировал удары по "оборонке": житель Павлограда осужден за государственную измену
26 мая 2026, 16:47
В Краматорске правоохранитель наладил бизнес на гранатометах
26 мая 2026, 16:13
Наркобизнес на 3 миллиона: в Кривом Роге перекрыли канал поставки каннабиса через почту
26 мая 2026, 15:58
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Сергей Фурса
Валерий Чалый
Виктор Ягун
Все блоги »