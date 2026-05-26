На Харьковщине продавали женитьбу за 2 тысячи долларов

Как выяснилось, 65-летний харьковчанин пообещал гражданину Азербайджана помочь с оформлением вида на временное проживание в Украине. Для этого он предложил оформить "клиенту" фиктивный брак. За свои "услуги" он просил 2 тысячи долларов.

Делок убеждал иностранца, который оказывает влияние на работников миграционной службы и может обеспечить положительное решение вопроса о легализации пребывания иностранца на территории государства. Задержан злоумышленник после получения половины денег.

"Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

