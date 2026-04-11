На Великодні свята електрику обіцяють не відключати

Найближчими днями, ймовірно, електропостачання буде забезпечене у повному обсязі – без графіків і відключень

Як передає RegioNews, про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Провела координаційну нараду з керівництвом Укренерго та іншими причетними щодо поточної ситуації в енергосистемі. Скоординували спільні дії для підтримки стабільної роботи енергосистеми, зокрема щодо збільшення імпорту електричної енергії", – йдеться у повідомленні.

Вона додала, що "важливо, щоб у великодні дні українські родини були зі світлом", тому наразі намагаються зробити все необхідне.

Наразі енергосистема працює стабільно.

Як повідомлялось, через російські атаки в суботу, 11 квітня, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промисловості) та графіки погодинних відключень (для всіх категорій споживачів).