Смерть мобилизованного в "Скале": в полку заявили о падении, сестра – об избиении

В подразделении заявляют, что мужчина залез на сосну, отказывался спускаться, а потом упал. В то же время сестра погибшего утверждает, что его жестоко избили.

Об инциденте в эфире "Радио Свобода" рассказал начальник группы гражданско-военного сотрудничества 425 отдельного штурмового полка "Скала" Андрей Сурай.

По его словам, событие произошло на полигоне во время вечерней проверки личного состава. Военные обнаружили отсутствие Карата и приступили к его поискам, в том числе с применением беспилотников.

"Подняли "мавики" и нашли сигнатуру. Ребята побежали искать. Его просили спуститься. Он сказал, что не хочет служить, он хочет убежать", – отметил Сурай.

Он утверждает, что мужчину более двух часов пытались убедить слезть с дерева, после чего тот начал спускаться, но упал.

Также представитель "Скалы" призвал не распространять, по его словам, манипуляции о смерти в результате падения.

После инцидента военного якобы вернули в палатку, а на следующий день он пожаловался на высокую температуру. Впоследствии его доставили в 59-й мобильный госпиталь с подозрением на пневмонию.

В полку сообщают, что по результатам рентгена у Карата зафиксировали одно сломанное ребро и пневмонию. В то же время в документах комиссии о причинах смерти речь уже шла о множественных переломах ребер. В подразделении заявляют, что после передачи военного в госпиталь не контролировали дальнейшие обстоятельства лечения.

Отдельно в "Скале" отметили, что согласно справке ВЛК, Карат имел расстройства психики и поведения в результате употребления опиоидов, однако был признан годным к службе.

В то же время сестра погибшего Олеся Пискунова отвергает версию о несчастном случае и заявляет об избиении.

По ее словам, брат рассказывал о систематическом насилии в подразделении, а после осмотра у него обнаруживали многочисленные травмы, в том числе синяки и сломанные ребра.

В полку "Скала" заявили, что сотрудничают со следствием и заинтересованы в установлении всех обстоятельств инцидента.

Ранее "Суспильне" сообщало о смерти по меньшей мере пятерых военнослужащих из Ивано-Франковской области в полку "Скала", среди которых был и Виталий Карат.

