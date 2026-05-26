26 мая 2026, 16:47

Корректировал удары по "оборонке": житель Павлограда осужден за государственную измену

Фото: Офис Генерального прокурора
На Днепропетровщине вынесли суровый приговор пособнику окупантов: 48-летний житель Павлограда проведет за решеткой 15 лет за государственную измену

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры доказали в суде вину 48-летнего жителя Павлограда, который передавал спецслужбам РФ информацию для корректировки ракетных ударов по оборонному предприятию.

Суд признал его виновным в государственной измене и назначил наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуроры доказали, что в сентябре 2025 года мужчина добровольно согласился сотрудничать со спецслужбами РФ. Для выполнения враждебных задач он собирал данные о деятельности оборонного предприятия, объектах энергетической инфраструктуры города и фиксировал последствия ракетных ударов.

После обстрелов он обходил территорию вблизи завода, фотографировал повреждения и отправлял снимки вместе с подробными описаниями представителям спецслужб РФ через Telegram-боты. Переданная информация могла использоваться врагом для повторных атак.

В ноябре 2025 г. правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК РФ.

В суде мужчина полностью признал свою вину.

Напомним, что ранее военная контрразведка СБУ икрыла и задержала в Киеве и Одессе двух агентов российской спецслужбы.

