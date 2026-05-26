13:22  26 мая
"У вас долг": мошенники рассылают украинцам фейковые письма от ДПС
12:17  26 мая
Россияне атаковали пожарную часть в Славянске на Донетчине
01:35  26 мая
В Киеве во время обстрела пострадала квартира известной актрисы
UA | RU
UA | RU
26 мая 2026, 13:50

Запорожье под ударом: трое пострадавших, видео момента взрыва

26 мая 2026, 13:50
Читайте також українською мовою
Фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

Сегодня днем в Запорожье произошел взрыв. В областной военной администрации отметили, что город подвергся атаке со стороны врага

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, пострадали три человека. Среди них две женщины в возрасте 27 и 40 лет, а также 36-летний мужчина. Всем оказывается необходимая помощь.

В результате взрыва взрывной волной и обломками повреждено нежилое здание.

Также пострадали припаркованные недалеко автомобили – часть из них загорелась. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

В ОВА также обнародовали видео момента вражеского удара.

Напомним, за прошедшие сутки российские военные нанесли 787 ударов по 39 населенным пунктам Запорожской области. Ранены два человека. Повреждены объекты инфраструктуры, жилья и автомобилей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожье война атака взрыв российская армия пострадавшие
Россияне атаковали пожарную часть в Славянске на Донетчине
26 мая 2026, 12:17
Ночной обстрел Херсонщины: погиб 49-летний мужчина
26 мая 2026, 11:28
Обстрелы Днепра и Павлограда: четверо раненых находятся в тяжелом состоянии
26 мая 2026, 11:15
Все новости »
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
Пограничники показали, как украинские дроны "разносят" бронемашины РФ
26 мая 2026, 14:45
Смерть мобилизованного в "Скале": в полку заявили о падении, сестра – об избиении
26 мая 2026, 14:28
Массированная атака: РФ попала в свои же позиции Орешником
26 мая 2026, 13:45
"У вас долг": мошенники рассылают украинцам фейковые письма от ДПС
26 мая 2026, 13:22
В Киевской области мужчина ногами бил беспризорную собаку
26 мая 2026, 13:00
Подземные школы и сады в Запорожье: миллиардные подряды без конкуренции
26 мая 2026, 12:48
"Абсолютно непонятно зачем": депутаты о встрече Зеленского со 170 "слугами"
26 мая 2026, 12:35
В Ровенской области мужчина убил двух человек на глазах у маленьких детей
26 мая 2026, 12:30
Россияне атаковали пожарную часть в Славянске на Донетчине
26 мая 2026, 12:17
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Сергей Фурса
Валерий Чалый
Виктор Ягун
Все блоги »