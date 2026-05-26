Сегодня днем в Запорожье произошел взрыв. В областной военной администрации отметили, что город подвергся атаке со стороны врага

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, пострадали три человека. Среди них две женщины в возрасте 27 и 40 лет, а также 36-летний мужчина. Всем оказывается необходимая помощь.

В результате взрыва взрывной волной и обломками повреждено нежилое здание.

Также пострадали припаркованные недалеко автомобили – часть из них загорелась. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

В ОВА также обнародовали видео момента вражеского удара.

Напомним, за прошедшие сутки российские военные нанесли 787 ударов по 39 населенным пунктам Запорожской области. Ранены два человека. Повреждены объекты инфраструктуры, жилья и автомобилей.