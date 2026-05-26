26 мая 2026, 16:59

Оккупационное должностное лицо из Каланчака заочно приговорили к 10 годам заключения

Фото иллюстративное
В Херсонской области заочно осудили коллаборантку, которая перешла на сторону врага и возглавила оккупационные органы власти в Каланчаке

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

Жительница региона признана виновной в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Приговором суда ей назначено наказание – 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также она лишена права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, а также заниматься деятельностью, связанной с предоставлением публичных услуг, сроком на 15 лет.

Прокуроры доказали, что в марте 2023 года, находясь на временно оккупированной территории, осужденная вступила в должность так называемой "начальницы отдела труда и социальной политики Каланчацкого муниципального округа".

На псевдодолжности она организовывала работу оккупационного органа, поручала подчиненным работникам и контролировала их выполнение.

Кроме того, осужденная принимала участие в информационной поддержке оккупационных властей — давала интервью пророссийским медиа, благодарила регион РФ, который "взял шефство" над Каланчаком, а также публично поддерживала вывоз украинских детей на так называемое "оздоровление".

Один из свидетелей в суде сообщил, что осужденная оказывала помощь местным жителям только при условии получения ими паспортов РФ.

Напомним, что в апреле прокуроры доказали вину 32-летнего мужчины, который помогал армии РФ в продвижении в Константиновку. Суд признал его виновным в государственной измене и назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

