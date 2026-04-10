С утра и до самой ночи: украинцев предупредили о графиках отключения света 11 апреля

В субботу, 11 апреля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики ограничения мощности (для промышленности) и графики почасовых отключений (для всех категорий потребителей)

Об этом сообщает ReioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Во всех регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления:

• 05:00 – 08:00 – графики ограничения мощности (для промышленности).

• 06:00 – 08:00 – графики почасовых отключений (для всех категорий потребителей).

В компании напоминают, что причина введения ограничений – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по своему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – добавили в Укрэнерго.

Напомним, в пятницу, 10 апреля, из-за российских обстрелов снова ввели ограничение электроснабжения. Энергетики призывают потреблять электроэнергию бережливо.