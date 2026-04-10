10 апреля 2026, 19:17

С утра и до самой ночи: украинцев предупредили о графиках отключения света 11 апреля

10 апреля 2026, 19:17
иллюстративное фото: из открытых источников
В субботу, 11 апреля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики ограничения мощности (для промышленности) и графики почасовых отключений (для всех категорий потребителей)

Об этом сообщает ReioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Во всех регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления:

• 05:00 – 08:00 – графики ограничения мощности (для промышленности).

• 06:00 – 08:00 – графики почасовых отключений (для всех категорий потребителей).

В компании напоминают, что причина введения ограничений – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по своему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – добавили в Укрэнерго.

Напомним, в пятницу, 10 апреля, из-за российских обстрелов снова ввели ограничение электроснабжения. Энергетики призывают потреблять электроэнергию бережливо.

Укрэнерго энергетика отключения света графики отключения света энергетический коллапс
В Укрэнерго предупредили о дополнительных отключениях света
08 апреля 2026, 15:50
44 млрд грн долгов: Харькову грозит энергетический коллапс в период каденции Терехова
08 апреля 2026, 11:38
Из-за обстрелов РФ по энергообъектам есть обесточивания в 8 областях – Минэнерго
07 апреля 2026, 10:41
Все новости »
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
В прошлом году народные депутаты потратили на автомобили почти 100 миллионов
10 апреля 2026, 19:59
В Чернигове в лесу нашли мертвым полицейского
10 апреля 2026, 19:15
Верховная Рада миллионеров приняла закон об отчуждении имущества за долги
10 апреля 2026, 18:46
Убытки в миллионы гривен: в Полтавской области расследуют деятельность конвертцентра, который использовали в деле закупки дронов
10 апреля 2026, 18:35
Российский беспилотник попал в жилой дом в Сумах
10 апреля 2026, 17:55
Силы обороны поразили буровые установки РФ в Каспийском море
10 апреля 2026, 17:33
Военный учет женщин: в Минобороны объяснили, почему сотни украинок оказались в "Резерв+"
10 апреля 2026, 17:15
К 15 годам приговорили агентку РФ, которая помогала врагу бомбить Краматорск
10 апреля 2026, 16:50
СБУ призвала украинцев "быть особенно бдительными" на Пасху
10 апреля 2026, 16:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
Юрий Касьянов
Геннадий Друзенко
Валерий Пекар
Все блоги »