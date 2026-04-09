09 апреля 2026, 10:57

Пасха под ограничениями: где в Украине смягчат комендантский час

Иллюстративное фото: из открытых источников
Из-за войны с Россией Украина уже пятый год живет в условиях ограничений, в том числе комендантского часа. Даже в ночь на 12 апреля, на Пасху, в большинстве регионов послаблений не будет

Сейчас точно известно о сокращении комендантского часа в двух областях:

  • Кировоградская – с 00:00 до 04:00 (обычно с 23:00 до 05:00).
  • Хмельницкая – с 00:00 до 03:00 (обычный режим длится дольше).

В других областях комендантский час останется без изменений, в частности:
Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Черниговской.

Жесткие ограничения в Донецкой и Херсонской областях

  • Донецкая область – из-за близости к фронту будут действовать строгие ограничения. В Дружковке, где недавно попали в храм по улице Соборной, запрещены массовые мероприятия и посещение кладбищ. Комендантский час будет действовать с 15:00 до 11:00.
  • Херсонская область – введен запрет на посещение церквей в прибрежной зоне и кладбищ в поминальные дни, кроме погребальных процессий. Запрещено проводить богослужение и освящение корзин на улице. Комендантский час длится с 21:00 до 05:00.

Для других областей пока не объявили, будет ли комендантский час сокращен на Пасху.

Справка: Комендантский час в Украине был введен после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Цель ограничений состоит в обеспечении безопасности населения и контроле за передвижением в ночное время, учитывая риски воздушных ударов и обстрелов.

Продолжительность и время действия комендантского часа отличаются в разных регионах в зависимости от близости к фронту и уровня угрозы.

