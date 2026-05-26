26 мая 2026, 16:13

В Краматорске правоохранитель наладил бизнес на гранатометах

Фото: Офис Генерального прокурора
В Донецкой области перед судом предстанет инспектор одного из военизированных подразделений Нацполиции, который наладил незаконный сбыт боевых припасов прямо во время войны

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Правоохранители разоблачили инспектора одного из военизированных подразделений НПУ, которое во время войны наладило незаконный сбыт боеприпасов.

Следствие установило, что в феврале 2026 старший лейтенант разместил в закрытой Telegram-группе объявления о продаже оружия. Впоследствии он встретился с покупателем в местном кафе, где обсудил условия сделки, после чего привез его в гараж, где хранил арсенал.

Там правоохранитель продал два противотанковых гранатомета и десять кумулятивных противотанковых гранат с энтузиазмом, получив за это 30 000 грн. Во время разговора он также заявил о готовности и дальше сбывать оружие и боеприпасы.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого изъяли еще две гранаты.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины – ношение, хранение, приобретение и сбыт огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

Напомним, что правоохранители сообщили о подозрении еще двум военнослужащим по делу о незаконном обороте боеприпасов и взрывчатых веществ.

бизнес Краматорск Донецкая область правоохранители гранатометы
