Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новинка/Сергей Бобок

Харьков годами накапливал рекордную задолженность за энергоресурсы, которая уже превысила 44 млрд грн

Об этом пишет "Экономическая правда".

Как отмечают собеседники издания в энергетической сфере, модель "дешевых" или фактически бесплатных услуг в городе финансируется за счет долгов за газ, электроэнергию и тепло. В частности, за время каденции городского головы Игоря Терехова а эта система лишь укрепилась, хотя ее основу заложил его предшественник Геннадий Кернес.

Наибольшую часть задолженности составляют долги за газ – 27,3 млрд грн.

Второй крупный блок – долги населения. По состоянию на 1 февраля 2026 года жители Харьковской области остаются среди крупнейших должников в Украине. За тепло и горячую воду они задолжали 9,44 млрд. грн. из общих 36,7 млрд. грн. по стране.

Отдельно за водоснабжение и водоотвод долг составляет еще 1,9 млрд грн (при 9,4 млрд грн по Украине).

Третье направление – долги коммунальных предприятий за электроэнергию. Они накопили 4,55 млрд грн, из которых почти вся сумма приходится на "Харьковводоканал". Для сравнения, общий долг в стране – 12,16 млрд. грн.

Четвертый блок – долги за распределение электроэнергии. Они достигают 1,1 млрд грн и почти полностью сформированы "Харьковводоканалом". В целом по Украине этот показатель составляет 1,32 млрд. грн.

Эксперты предупреждают, что сформировалась система взаимных долгов, где ни одно звено не рассчитывается полностью. В случае жесткого вмешательства возможна блокировка счетов коммунальных предприятий, что приведет к остановке выплат зарплат, ремонтов и, наконец, к перебоям в снабжении услугами.

Контроль за ситуацией должны осуществлять государственные органы, в частности, НКРЭКУ, однако, по словам источников, проблема годами остается без системного решения.

Специалисты отмечают: если ситуацию не изменить, накопление долгов может привести к глубокому кризису и коллапсу энергетической инфраструктуры города.

Напомним, ранее мэр Днепра Борис Филатов заявил, что долги Харькова за коммунальные услуги на 1 февраля достигают почти 20 млрд. грн.

