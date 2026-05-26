Пограничники показали, как украинские дроны "разносят" бронемашины РФ
Украинские защитники продолжают уничтожать россиян на фронте. В этот раз военные показали свежие кадры с фронта, где уничтожают бронемашину РФ
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На кадрах можно увидеть работу пилотов 105 пограничного отряда имени князя Владимира Великого, работающего на Северо-Слобожанском направлении.
На видео украинские защитники с помощью дронов планомерно уничтожают российскую бронемашину.
"Подобная техника все реже появляется на линии фронта включительно, превратившись для окупантов в настоящий дефицит, который они пытаются беречь", - говорят пограничники.
Напомним, ранее Силы обороны поразили пункт управления военными кораблями Черноморского флота РФ в Крыму. Также под удар попали пункты управления беспилотниками в РФ.