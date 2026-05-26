Фото: ГСЧС

Во вторник, 26 мая, российская армия нанесла удар по пожарно-спасательному подразделению в городе Славянск Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате попадания в хозяйственное сооружение на территории части вспыхнул пожар, который ликвидировали чрезвычайники.

Взрывной волной повреждены гаражные боксы, кровля и выбиты окна.

К счастью, из личного состава никто не пострадал. Служебная техника также не получила повреждений.

Напомним, в ночь на 26 мая РФ атаковала Украину двумя "Искандерами" и 122 БПЛА. Зафиксировано попадание 9 беспилотников и ракет на 11 локациях.