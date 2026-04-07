Иллюстративное фото: pixabay

Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в восьми регионах временно остаются без электроснабжения

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно", – сообщили в Минэнерго.

Кроме того, из-за непогоды без электроснабжения остаются более 170 населенных пунктов в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Полтавской и Хмельницкой областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением.

Отмечается, что 7 апреля применение ограничений на электроэнергию не прогнозируется.

Потребителей просят, по возможности, экономно использовать электроэнергию в пиковые часы – утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, вечером 6 апреля враг нанес четыре удара по энергетической инфраструктуре в Корюковском и Новгород-Северском районах Черниговщины.