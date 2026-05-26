В Пятихатках с ножом напали на мэра

В Днепропетровской области правоохранители расследуют покушение на убийство городского головы Пятихаток. 26 мая злоумышленник нанес чиновнику ножевые ранения и скрылся с места происшествия

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

"26 мая около 10:40 в полицию поступило сообщение о нападении на городского голову города. Предварительно установлено, что злоумышленник набросился на чиновника и нанес ему ножевое ранение. Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - сообщили в полиции.

После совершенного нападавший скрылся с места происшествия.

Правоохранители проводят комплекс следственных и розыскных мероприятий для установления местонахождение и задержания злоумышленника.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Покушение на умышленное убийство). Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

В прокуратуре сообщили , что мэр находится в тяжелом состоянии в больнице.

"В результате нападения городской голова получил ножевое ранение в участок грудной клетки и был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии", - сообщили в прокуратуре.

На сайте Пятихатского горсовета говорится , что мэром Пятихаток является Гилал Исаев.

