13:22  26 мая
"У вас долг": мошенники рассылают украинцам фейковые письма от ДПС
12:17  26 мая
Россияне атаковали пожарную часть в Славянске на Донетчине
01:35  26 мая
В Киеве во время обстрела пострадала квартира известной актрисы
UA | RU
UA | RU
26 мая 2026, 15:24

В Пятихатках с ножом напали на мэра

26 мая 2026, 15:24
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

В Днепропетровской области правоохранители расследуют покушение на убийство городского головы Пятихаток. 26 мая злоумышленник нанес чиновнику ножевые ранения и скрылся с места происшествия

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

"26 мая около 10:40 в полицию поступило сообщение о нападении на городского голову города. Предварительно установлено, что злоумышленник набросился на чиновника и нанес ему ножевое ранение. Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - сообщили в полиции.

После совершенного нападавший скрылся с места происшествия.

Правоохранители проводят комплекс следственных и розыскных мероприятий для установления местонахождение и задержания злоумышленника.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Покушение на умышленное убийство). Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

В прокуратуре сообщили , что мэр находится в тяжелом состоянии в больнице.

"В результате нападения городской голова получил ножевое ранение в участок грудной клетки и был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии", - сообщили в прокуратуре.

На сайте Пятихатского горсовета говорится , что мэром Пятихаток является Гилал Исаев.

Напомним, что в Одесской области произошло вооруженное нападение на военнослужащих ТЦК и СП во время исполнения служебных обязанностей. Двое военных получили ножевые ранения и находятся в больнице в тяжелом состоянии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область нападение нож мэр
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
В Харькове подполковник Нацгвардии второй раз попался на взятках
26 мая 2026, 18:28
В Кропивницком будут судить пророссийского интернет-агитатора
26 мая 2026, 17:56
Кровавое убийство на Тернопольщине: мужчина зарезал соседа из-за ревности
26 мая 2026, 17:34
Украинские военные на Курщине разнесли укрытие россиян
26 мая 2026, 17:25
Некачественный бетон для "Укрэнерго": инженер подозревается в служебной халатности на 600 тысяч гривен
26 мая 2026, 17:12
Оккупационное должностное лицо из Каланчака заочно приговорили к 10 годам заключения
26 мая 2026, 16:59
Корректировал удары по "оборонке": житель Павлограда осужден за государственную измену
26 мая 2026, 16:47
На Харьковщине продавали женитьбу за 2 тысячи долларов
26 мая 2026, 16:25
В Краматорске правоохранитель наладил бизнес на гранатометах
26 мая 2026, 16:13
Наркобизнес на 3 миллиона: в Кривом Роге перекрыли канал поставки каннабиса через почту
26 мая 2026, 15:58
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Сергей Фурса
Валерий Чалый
Виктор Ягун
Все блоги »