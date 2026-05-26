Украинские военные на Курщине разнесли укрытие россиян

Украинские военные продолжают уничтожать технику врага на фронте. В этот раз пограничники показали свежие кадры из Курщины (РФ)

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

На видео можно увидеть работу бойцов "Стальной границы", работающих на Курском и Северо-Слобожанском направлениях. За минувшие сутки украинским защитникам удалось уничтожить 6 укрытий и 2 дронов-ждунов россиян. Также атаковали состав врага и сделали 2 окупантов не способными продолжать захватнические действия.

"Враги будут пылать, а мы продолжаем двигаться к победе" - говорят пограничники.

