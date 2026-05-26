В Кропивницком будут судить пророссийского интернет-агитатора

В Кировоградской области разоблачили очередного сторонника "русского мира", который использовал социальные сети для распространения антиукраинской пропаганды

Об этом сообщает Кировоградская областная прокуратура.

Жителю Кропивницкого доложено о подозрении за распространение материалов с призывами к изменению государственной границы Украины.

По данным следствия, мужчина активно оставлял пророссийские комментарии в Telegram-сообществах. В своих сообщениях он призвал передать Донбасс под контроль РФ, называл украинские территории "русской землей" и писал, что Украина "должна исчезнуть с карты".

Следствие установило, что сообщения публиковались в открытых Telegram-каналах с десятками и даже сотнями тысяч подписчиков, поэтому их могли видеть тысячи пользователей.

Экспертиза подтвердила: в этих публикациях содержатся прямые призывы к изменению границ территории Украины и передаче части украинских областей другому государству.

Досудебное расследование проводят следователи УСБУ в Кировоградской области.

