10 квітня 2026, 23:55

В Україні знову дорожчає морква: які ціни в супермаркетах

В Україні знову зростає вартість моркви. Причиною називають сезонний дефіцит продукції у сховищах

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Наразі морква в Україні продається по 6-13 гривень за кілограм. У середньому це на 20% дорожче, аніж минулого тижня. Причиною називають цінову динаміку сезонним виснаженням запасів якісної продукції. Водночас якщо порівнювати з минулим роком, морква зараз на 69% дешевша.

Які середні ціни на моркву в супермаркетах:

  • Metro 8,80 гривні за кілограм;
  • Auchan 9,90 гривні за кілограм;
  • Megamarket 19 гривні за кілограм;
  • Сільпо 9,80 гривні за кілограм;
  • АТБ 8,89 гривні за кілограм.

Нагадаємо, в Україні з 2026 року електроенергія дорожчатиме щороку на 20%. З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн за кВт-год, а за нічним тарифом – 2,16 грн.

