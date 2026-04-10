В Україні знову дорожчає морква: які ціни в супермаркетах
В Україні знову зростає вартість моркви. Причиною називають сезонний дефіцит продукції у сховищах
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Наразі морква в Україні продається по 6-13 гривень за кілограм. У середньому це на 20% дорожче, аніж минулого тижня. Причиною називають цінову динаміку сезонним виснаженням запасів якісної продукції. Водночас якщо порівнювати з минулим роком, морква зараз на 69% дешевша.
Які середні ціни на моркву в супермаркетах:
- Metro 8,80 гривні за кілограм;
- Auchan 9,90 гривні за кілограм;
- Megamarket 19 гривні за кілограм;
- Сільпо 9,80 гривні за кілограм;
- АТБ 8,89 гривні за кілограм.
Нагадаємо, в Україні з 2026 року електроенергія дорожчатиме щороку на 20%. З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн за кВт-год, а за нічним тарифом – 2,16 грн.
