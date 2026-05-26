13:22  26 мая
"У вас долг": мошенники рассылают украинцам фейковые письма от ДПС
12:17  26 мая
Россияне атаковали пожарную часть в Славянске на Донетчине
01:35  26 мая
В Киеве во время обстрела пострадала квартира известной актрисы
UA | RU
UA | RU
26 мая 2026, 17:12

Некачественный бетон для "Укрэнерго": инженер подозревается в служебной халатности на 600 тысяч гривен

26 мая 2026, 17:12
Читайте також українською мовою
Фото: Киевская городская прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Киевской области разоблачена схема служебной халатности во время возведения защитных сооружений на стратегическом объекте "Укрэнерго"

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Правоохранители сообщили о подозрении в служебной халатности ведущему инженеру группы технического надзора за строительством, работающей в одном из подразделений ЧАО НЭК "Укрэнерго".

Установлено, что частное предприятие в течение 2024 года по договору подряда возводило бетонное ограждение вокруг одного из энергетических объектов "Укрэнерго". Инженер должен был осуществлять технический надзор за строительством, однако не проверил, действительно ли подрядчик использовал заявленные в документах материалы.

Пока известно, что для возведения стены использовали бетонную смесь низшего класса. В результате этого ЧАО "НЕК "Укрэнерго" нанесен имущественный ущерб на сумму почти в 600 тыс. грн.

Действия инженера, который должен осуществлять техническое наблюдение, квалифицированы как служебная халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Напомним, что при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении в служебной халатности должностному лицу коммунального предприятия по ремонту и содержанию мостов и путей г. Киева "Киевавтодормост".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Укрэнерго бетон халатность Киев
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
В Харькове подполковник Нацгвардии второй раз попался на взятках
26 мая 2026, 18:28
В Кропивницком будут судить пророссийского интернет-агитатора
26 мая 2026, 17:56
Кровавое убийство на Тернопольщине: мужчина зарезал соседа из-за ревности
26 мая 2026, 17:34
Украинские военные на Курщине разнесли укрытие россиян
26 мая 2026, 17:25
Оккупационное должностное лицо из Каланчака заочно приговорили к 10 годам заключения
26 мая 2026, 16:59
Корректировал удары по "оборонке": житель Павлограда осужден за государственную измену
26 мая 2026, 16:47
На Харьковщине продавали женитьбу за 2 тысячи долларов
26 мая 2026, 16:25
В Краматорске правоохранитель наладил бизнес на гранатометах
26 мая 2026, 16:13
Наркобизнес на 3 миллиона: в Кривом Роге перекрыли канал поставки каннабиса через почту
26 мая 2026, 15:58
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Сергей Фурса
Валерий Чалый
Виктор Ягун
Все блоги »