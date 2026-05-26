Некачественный бетон для "Укрэнерго": инженер подозревается в служебной халатности на 600 тысяч гривен

В Киевской области разоблачена схема служебной халатности во время возведения защитных сооружений на стратегическом объекте "Укрэнерго"

Правоохранители сообщили о подозрении в служебной халатности ведущему инженеру группы технического надзора за строительством, работающей в одном из подразделений ЧАО НЭК "Укрэнерго".

Установлено, что частное предприятие в течение 2024 года по договору подряда возводило бетонное ограждение вокруг одного из энергетических объектов "Укрэнерго". Инженер должен был осуществлять технический надзор за строительством, однако не проверил, действительно ли подрядчик использовал заявленные в документах материалы.

Пока известно, что для возведения стены использовали бетонную смесь низшего класса. В результате этого ЧАО "НЕК "Укрэнерго" нанесен имущественный ущерб на сумму почти в 600 тыс. грн.

Действия инженера, который должен осуществлять техническое наблюдение, квалифицированы как служебная халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

