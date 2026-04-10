Военный учет женщин: в Минобороны объяснили, почему сотни украинок оказались в "Резерв+"

Недавно многие женщины увидели, что они оказались на военном учете, хотя не имеют медицинского образования и не обращались в ТЦК добровольно. В Министерстве обороны объяснили, что произошло

Эту ситуацию прокомментировал министр обороны Украины Михаил Федоров во время часа вопросов правительству в парламенте, передает RegioNews.

По его словам, он лично разбирался в этом вопросе. Михаил Федоров отметил, что это была техническая проблема Харьковского ТЦК. При этом ни на одну из женщин, ошибочно оказавшихся на военном учете, не был наложен штраф.

Министр обороны подчеркнул, что поставил задачу сделать все технические предохранители, чтобы таких историй больше не было. Федоров добавил, что не должно быть каких-либо подобных ситуаций с ТЦК из-за человеческого фактора.

В Минобороны также официально прокомментировали ситуацию.

"Со всех снят статус "в розыске" еще две недели назад. Штрафов никто не налагал — для этого не было причин. Из общего военного учета ошибочно туда попавших женщин снимут до конца апреля. Меняем механизм, чтобы сделать невозможным влияние человеческого фактора на будущее", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Харькове десятки женщин незаконно оказались в розыске как "уклонистки". Их ставили на учет под видом медиков.

Также киевлянка Ирина Харациди-Логинова несколько месяцев пыталась доказать, что ее незаконно внесли в реестр военнообязанных. У женщины нет медицинского или фармацевтического образования и добровольно не обращалась в Территориальный центр комплектования.