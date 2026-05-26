Россия использует удары для запугивания дипломатов – МИД Украины

Фото: МИД Украины

Министерство иностранных дел заявило, что общий уровень угроз безопасности со стороны России для Киева и других городов Украины остается неизменно высоким

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

Уже более четырех лет Россия применяет против украинской столицы и других регионов весь спектр ракетного и дронового вооружения. Удары, по словам ведомства, проходят почти еженедельно.

"По оценке украинской стороны, общий уровень угроз безопасности со стороны России для Киева и других украинских городов остается таким же, как и в предыдущие годы и месяцы", – отметили в МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что новые российские угрозы являются элементом шантажа.

"Москва фактически признается в том, что ее обстрелы направлены, в частности, на устрашение иностранного дипломатического корпуса. Это свидетельство будет ценным доказательством в международно-правовых процессах против государства-агрессора", – заявили в МИД.

В министерстве добавили, что готовы способствовать усилению безопасности иностранных дипломатических миссий в Украине при соответствующих запросах.

Также МИД поблагодарил иностранных дипломатов, которые продолжают работать в Украине во время войны, и отметил, что лучшим ответом на угрозы России является усиление международного давления на агрессора.

Напомним, 25 мая Министерство иностранных дел РФ заявило, что российская армия якобы начинает "последовательные системные удары" по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве и "центрах принятия решений". И призвало иностранцев, в том числе работников дипломатических миссий и международных организаций, "скорее оставить Киев".