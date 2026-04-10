Військовий облік жінок: у Міноборони пояснили, чому сотні українок опинились у "Резерв+"

Нещодавно багато жінок побачили, що вони опинились на військовому обліку, хоча не мають медичної освіти та не звертались до ТЦК добровільно. У Міністерстві оборони пояснили, що сталось

Цю ситуацію прокоментував міністр оборони України Михайло Федоров під час години запитань до уряду у парламенті, передає RegioNews.

За його словами, він особисто розбирався у цьому питанні. Михайло Федоров зауважив, що це була технічна проблема у Харківського ТЦК. При цьому на жодну із жінок, яка помилково опинилась на військовому обліку, не було накладено штраф.

Міністр оборони наголосив, що він поставив задачу зробити всі технічні запобіжники, аби таких історій більше не було. Федоров додав, що не повинно бути будь-яких подібних ситуацій із ТЦК через людський фактор.

У Міноборони також офіційно прокоментували ситуацію.

"Зі всіх знято статус "в розшуку" ще два тижні тому. Штрафів ніхто не накладав — для цього не було причин. Із загального військового обліку жінок, які помилково туди потрапили, знімуть до кінця квітня. Змінюємо механізм, щоб унеможливити вплив людського фактора на майбутнє", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Харкові десятки жінок незаконно опинилися в розшуку як "ухилянтки". Їх ставили на облік під виглядом медиків.

Також киянка Ірина Харациді-Логінова кілька місяців намагалась довести, що її незаконно внесли до реєстру військовозобов'язаних. Жінка не має медичної чи фармацевтичної освіти та добровільно не зверталася до Територіального центру комплектування.