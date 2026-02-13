Некоторым из украинцев стало проще получить отсрочку
Многодетные родители смогут оформить отсрочку от мобилизации через Резерв+ без привязки к семейному состоянию
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Если ранее онлайн-отсрочка была доступна только родителям, которые имели троих или более детей в одном браке. Теперь правила обновляют – во время проверки будут учитываться все дети до 18 лет, независимо от того, рождены ли они в одном браке.
Система будет автоматически проверять наличие долгов по уплате алиментов в Едином реестре должников. Отсрочка не будет предоставлена, если задолженность превышает сумму платежей за три месяца.
Напомним, в Украине резко возросло количество забронированных от мобилизации. Сейчас этот показатель составляет 1,3 млн. человек.
В Минобороны рассказали, должна ли семья возвращенного из плена бойца из Львовской области отдать государству 15 млн грн
