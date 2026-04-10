Украинская таможня получила нового руководителя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

"Правительство назначило главой Государственной таможенной службы Ореста Мандзия. Соответствующее представление по результатам открытого конкурса внес Министр финансов Сергей Марченко", – говорится в сообщении.

По ее словам, Кабмин ожидает от нового руководителя продолжения реформы таможенной службы, формирования современной, прозрачной и эффективной таможенной системы, работающей на обеспечение финансовой устойчивости государства.

Как сообщалось, в Закарпатье будут судить таможенника, который принимал 5% "отката" за ввоз элитных часов. Чиновник наладил схему ввоза швейцарских часов без уплаты пошлин и налогов.