Бесплатная медицинская помощь для УБД и пострадавших от войны: что нужно знать
С 2025 года участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны могут воспользоваться расширенным пакетом первичной медицинской помощи
Об этом сообщает ГО "Захист держави", передает RegioNews.
Винницкая ячейка общественной организации подготовила разъяснение о возможности получения расширенного пакета первичной медицинской помощи.
Как получить услуги:
- Обратиться в медицинское учреждение, где заключена декларация с семейным врачом.
- Иметь при себе паспорт, ИНН и удостоверение УБД или лица с инвалидностью в результате войны.
- Заполнить заявление в учреждении здравоохранения.
Все указанные услуги предоставляются бесплатно.
Для дополнительных разъяснений можно обращаться в офис ГО "Захист держави": Винница: ул. Магистратская, 86. +380 (66) 004 14 52
Напомним, ранее Харьковская ячейка ГО "Захист Держави" объясняла, зачем нужен статус лица с инвалидностью в результате войны, какие права он предоставляет и с чего начинать оформление после ранения, контузии или заболевания.