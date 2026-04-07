UA | RU
UA | RU
07 апреля 2026, 15:10

Бесплатная медицинская помощь для УБД и пострадавших от войны: что нужно знать

Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

С 2025 года участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны могут воспользоваться расширенным пакетом первичной медицинской помощи

Об этом сообщает ГО "Захист держави", передает RegioNews.

Винницкая ячейка общественной организации подготовила разъяснение о возможности получения расширенного пакета первичной медицинской помощи.

Как получить услуги:

  1. Обратиться в медицинское учреждение, где заключена декларация с семейным врачом.
  2. Иметь при себе паспорт, ИНН и удостоверение УБД или лица с инвалидностью в результате войны.
  3. Заполнить заявление в учреждении здравоохранения.

Все указанные услуги предоставляются бесплатно.

Для дополнительных разъяснений можно обращаться в офис ГО "Захист держави": Винница: ул. Магистратская, 86. +380 (66) 004 14 52

Напомним, ранее Харьковская ячейка ГО "Захист Держави" объясняла, зачем нужен статус лица с инвалидностью в результате войны, какие права он предоставляет и с чего начинать оформление после ранения, контузии или заболевания.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Игорь Луценко
Валерий Пекар
Юрий Касьянов
Все блоги »