Атака "шахедов" на Конотоп: часть города осталась без воды

Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин, передает RegioNews .

"Сегодня, после двух часов ночи, москали шахедами избивали по нашей гражданской инфраструктуре… Слава Богу без жертв и пострадавших. На Жилищем пока не будет воды. По крайней мере до вечера. Причина - москали и их террористические действия. Ребята из Водоканала уже работают", - на пресс-службе.