Атака "шахедов" на Конотоп: часть города осталась без воды
Российские оккупанты 25 мая атаковали Конотоп ударными беспилотниками типа "шахед". Обошлось без человеческих жертв, однако в результате попаданий серьезно пострадала гражданская инфраструктура
Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин, передает RegioNews .
"Сегодня, после двух часов ночи, москали шахедами избивали по нашей гражданской инфраструктуре… Слава Богу без жертв и пострадавших. На Жилищем пока не будет воды. По крайней мере до вечера. Причина - москали и их террористические действия. Ребята из Водоканала уже работают", - на пресс-службе.
Напомним, что российские кафиры 25 мая нанесли удар по Краматорску . В результате авиаудара пострадали по меньшей мере 10 мирных жителей.
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
Новый урожай уже на рынке: в Украине череда овощей растет в цене
25 мая 2026, 23:55Бензин в Украине: какие цены и будет ли дефицит
25 мая 2026, 23:35На Днепропетровщине пьяная мачеха воткнула нож пасынку в спину
25 мая 2026, 22:55Силы беспилотных систем ВСУ разгромили логистику и ПВО врага в Донецкой и Запорожской областях
25 мая 2026, 22:50Силы обороны поразили нефтебазу, составы БК и коммуникационные узлы врага
25 мая 2026, 22:39В Днепре произошел взрыв в многоэтажке
25 мая 2026, 22:15Смерть в ТЦК Тернополя: полиция обнародовала данные о погибшем и результатах обысков
25 мая 2026, 22:05Спасатели завершили разбор завалов после удара РФ в Киеве: итоги спасательной операции
25 мая 2026, 21:55Экотропу в Голосеевском лесу завалили мусором
25 мая 2026, 21:50
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все блоги »