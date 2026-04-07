Верховная Рада одобрила объединение рынков электроэнергии Украины и ЕС

Верховная Рада во вторник, 7 апреля, приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий объединение рынков электроэнергии Украины и Европейского Союза

За соответствующее решение проголосовало 245 народных депутатов.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус пояснил, что цель закона – полностью синхронизировать энергосистемы Украины и ЕС. Это позволит в случае профицита электроэнергии экспортировать ее в Европу, а в случае дефицита – импортировать.

Законопроект не повлияет на цены электроэнергии для населения, отметил один из его авторов Андрей Жупанин. Он отметил, что принятие закона может обеспечить Украине 500 млн. евро в рамках Ukraine Facility.

Документ предусматривает:

отмену прайс-кепов на рынке электроэнергии с 1 мая 2027;

сохранение конкурсов на новую генерирующую мощность до 1 мая 2028;

сохранение на 10 лет нормы о сальдировании тарифа на передачу для установок хранения энергии;

повышение прозрачности рынка и расширение прав потребителей.

Закон вводит интеграцию краткосрочных (спотовых) и балансирующих рынков Украины и ЕС, что повысит ликвидность, облегчит торговлю, позволит эффективно использовать межгосударственные пересечения и получить доступ к резервам ЕС.

По оценкам Министерства энергетики, синхронизация рынков электроэнергии может произойти в начале 2027 года.

Напомним, в Украине с 2026 года электроэнергия будет дорожать ежегодно на 20%. С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 грн за кВт-ч, а по ночному тарифу – 2,16 грн.

