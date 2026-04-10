Українська митниця отримала нового керівника
Державну митну службу очолив експрацівник НАБУ Орест Мандзій. Відповідне подання вніс міністр фінансів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко.
"Уряд призначив головою Державної митної служби Ореста Мандзія. Відповідне подання за результатами відкритого конкурсу вніс Міністр фінансів Сергій Марченко", – йдеться у повідомленні.
За її словами, Кабмін очікує від нового керівника продовження реформи митної служби, формування сучасної, прозорої й ефективної митної системи, яка працює на забезпечення фінансової стійкості держави.
