10 квітня 2026, 15:12

Українська митниця отримала нового керівника

10 квітня 2026, 15:12
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Державну митну службу очолив експрацівник НАБУ Орест Мандзій. Відповідне подання вніс міністр фінансів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко.

"Уряд призначив головою Державної митної служби Ореста Мандзія. Відповідне подання за результатами відкритого конкурсу вніс Міністр фінансів Сергій Марченко", – йдеться у повідомленні.

За її словами, Кабмін очікує від нового керівника продовження реформи митної служби, формування сучасної, прозорої й ефективної митної системи, яка працює на забезпечення фінансової стійкості держави.

Як повідомлялось, на Закарпатті судитимуть митника, який брав 5% "відкату" за ввезення елітних годинників. Посадовець налагодив схему ввезення швейцарських годинників без сплати мита та податків.

Верховна Рада схвалила об'єднання ринків електроенергії України та ЄС
07 квітня 2026, 18:43
Безкоштовна медична допомога для УБД та постраждалих від війни: що потрібно знати
07 квітня 2026, 15:10
Законопроєкт про повоєнні вибори: дедлайни були нереалістичними від початку
07 квітня 2026, 12:55
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Буданов зробив заяву про завершення війни в Україні
10 квітня 2026, 15:59
Вибивали борги та погрожували: на Київщині викрили "банду", яка пересувалась вночі у масках-обличчях
10 квітня 2026, 15:45
Скандально відомого харківського депутата оголосили в міжнародний розшук
10 квітня 2026, 15:31
В Одесі зірвали замах на офіцера ВМС ЗСУ: затримано іноземного кілера
10 квітня 2026, 15:27
На Закарпатті в ДТП зіткнулися Skoda та вантажівка DAF: постраждали діти
10 квітня 2026, 14:53
Черговий напад на U420: у Дніпрі пошкодили магазин мережі
10 квітня 2026, 14:45
До напівсмерті побили підприємця в Полтаві: нападники отримали 18 і 15 років
10 квітня 2026, 14:37
На Волині постачальник електроенергії "заробив" зайві десятки тисяч: як це сталось
10 квітня 2026, 14:20
На Полтавщині авто влетіло в паркан: двоє пасажирок у лікарні
10 квітня 2026, 13:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
Всі блоги »