Деньги или девушка: что стоит за похищением и убийством Комарова на Бали

Ева Мишалова и Игорь Комаров. Фото: Instagram.com/yeva_mishalova

Правоохранители рассматривают версию, что похищение и убийство украинца Игоря Комарова на Бали могли быть связаны с находившейся вместе с ним девушкой

Об этом в эксклюзивном интервью РБК-Украина рассказал представитель детективного агентства Focus Security Consulting and Investigations, передает RegioNews.

По его словам, пока продолжаются следственные действия, окончательные выводы делать рано.

В то же время известно, что один из подозреваемых был знаком с подругой девушки (ред. – речь идет о блогере Еве Мишаловой), которая находилась с Комаровым. Поэтому он мог получить информацию о ее имущественном положении.

Среди основных версий следствия – похищение для получения выкупа от состоятельных родственников или семьи девушки. В пользу этой версии свидетельствуют слова самого Комарова в одном из обнародованных видео, где он обращается к семье своей подруги и обещает вернуть деньги за выкуп.

Кто такая Ева Мишалова

Ева Мишалова – украинская блоггер и инфлюэнсер из Днепра, получившая популярность в соцсетях вместе с сестрой-близнецом Эсти Роговой.

Они ведут общий лайфстайл-блог в TikTok и Instagram, где рассказывают о повседневной жизни, отношениях, семье, вере и финансах.

Блогер родилась в еврейской семье и выросла в Днепре. Активно начала вести соцсети в 2023 году, быстро собрав сотни тысяч подписчиков.

Мишалова неоднократно оказывалась в центре скандалов из-за своих высказываний и публикаций, что вызивали неоднозначную реакцию в сети.

Также известна как девушка украинца Игоря Комарова, похищенного и убитого на Бали. Она находилась вместе с ним на острове во время этих событий.

Что известно о похищении украинца Игоря Комарова на Бали

20 февраля в сети появилась информация о якобы похищении двух граждан Украины на острове Бали выходцами из Чечни с требованием выкупа в 10 миллионов долларов.

Журналист Виталий Глагола со ссылкой на информированные источники сообщил, что речь идет об Ермаке Петровском и Игоре Комарове – сыновьях лиц, которых называют криминальными авторитетами из Днепра.

По его словам, Петровскому якобы удалось скрыться, тогда как Комаров, по неподтвержденным данным, оставался у похитителей. Его пытали и потребовали за него 10 миллионов долларов выкупа.

По информации источников, похищение могло произойти из-за фотографии с геолокацией, которую опубликовала в социальных сетях девушка потерпевшего, блоггер Ева Мишалова.

Позже в интернете появились видеозаписи, на которых мужчина, похожий на Игоря Комарова, будто признает свое участие в так называемых "днепровских офисах". В записях он утверждал, что за безопасность этих офисов отвечал Александр Петровский (Нарик), получая за это по 15 тысяч долларов ежемесячно из каждого офиса.