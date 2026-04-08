Убийство украинца на Бали: детектив рассказал о роли спецслужб

Эксперт прокомментировал вероятную причастность спецслужб к похищению украинца Игоря Комарова на Бали и роль исполнителей в этой операции

Об этом в эксклюзивном интервью РБК-Украина рассказал представитель детективного агентства Focus Security Consulting and Investigations, передает RegioNews.

По словам эксперта, участвовавшие в преступлениях нападавшие были организованы, вооружены и хорошо подготовлены.

"Среди них были лица, способные не только на убийство, но и на расчленение тела человека – это очень специфические умения, не характерные для обычных преступников", – отметил он.

Говорит, что такие действия требуют специальной психологической подготовки и навыков.

Относительно вероятной причастности спецслужб представитель агентства пояснил, что в таких операциях исполнители часто рассматриваются как "расходный материал".

"Чтобы из-за них не вышли на организаторов, обычно за короткое время зачищают всех, кто имел к преступлению отношение", – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что следствие учитывает разные версии. Работа с информаторами ведется при высокой секретности, а предоставление показаний может стать для исполнителей шансом выжить.

Что известно о похищении украинца Игоря Комарова на Бали

20 февраля в сети появилась информация о якобы похищении двух граждан Украины на острове Бали выходцами из Чечни с требованием выкупа в 10 миллионов долларов.

Журналист Виталий Глагола со ссылкой на информированные источники сообщил, что речь идет об Ермаке Петровском и Игоре Комарове – сыновьях лиц, которых называют криминальными авторитетами из Днепра.

По его словам, Петровскому якобы удалось скрыться, тогда как Комаров, по неподтвержденным данным, оставался у похитителей. Его пытали и потребовали за него 10 миллионов долларов выкупа.

По информации источников, похищение могло произойти из-за фотографии с геолокацией, которую опубликовала в социальных сетях девушка потерпевшего, блоггер Ева Мишалова.

Позже в интернете появились видеозаписи, на которых мужчина, похожий на Игоря Комарова, будто признает свое участие в так называемых "днепровских офисах". В записях он утверждал, что за безопасность этих офисов отвечал Александр Петровский (Нарик), получая за это по 15 тысяч долларов ежемесячно из каждого офиса.