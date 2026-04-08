08 апреля 2026, 07:18

Убийство украинца на Бали: детектив рассказал о роли спецслужб

Фото: Tribun-Bali
Эксперт прокомментировал вероятную причастность спецслужб к похищению украинца Игоря Комарова на Бали и роль исполнителей в этой операции

Об этом в эксклюзивном интервью РБК-Украина рассказал представитель детективного агентства Focus Security Consulting and Investigations, передает RegioNews.

По словам эксперта, участвовавшие в преступлениях нападавшие были организованы, вооружены и хорошо подготовлены.

"Среди них были лица, способные не только на убийство, но и на расчленение тела человека – это очень специфические умения, не характерные для обычных преступников", – отметил он.

Говорит, что такие действия требуют специальной психологической подготовки и навыков.

Относительно вероятной причастности спецслужб представитель агентства пояснил, что в таких операциях исполнители часто рассматриваются как "расходный материал".

"Чтобы из-за них не вышли на организаторов, обычно за короткое время зачищают всех, кто имел к преступлению отношение", – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что следствие учитывает разные версии. Работа с информаторами ведется при высокой секретности, а предоставление показаний может стать для исполнителей шансом выжить.

Что известно о похищении украинца Игоря Комарова на Бали

20 февраля в сети появилась информация о якобы похищении двух граждан Украины на острове Бали выходцами из Чечни с требованием выкупа в 10 миллионов долларов.

Журналист Виталий Глагола со ссылкой на информированные источники сообщил, что речь идет об Ермаке Петровском и Игоре Комарове – сыновьях лиц, которых называют криминальными авторитетами из Днепра.

По его словам, Петровскому якобы удалось скрыться, тогда как Комаров, по неподтвержденным данным, оставался у похитителей. Его пытали и потребовали за него 10 миллионов долларов выкупа.

По информации источников, похищение могло произойти из-за фотографии с геолокацией, которую опубликовала в социальных сетях девушка потерпевшего, блоггер Ева Мишалова.

Позже в интернете появились видеозаписи, на которых мужчина, похожий на Игоря Комарова, будто признает свое участие в так называемых "днепровских офисах". В записях он утверждал, что за безопасность этих офисов отвечал Александр Петровский (Нарик), получая за это по 15 тысяч долларов ежемесячно из каждого офиса.

Убийство Игоря Комарова на Бали: детектив объяснил, зачем преступникам было надругательство над телом
07 апреля 2026, 16:45
Похищение на Бали: Петровский самостоятельно отбился от похитителей
07 апреля 2026, 16:16
Все новости »
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
Массированная атака окупантов на Запорожскую область: 2 погибших, 9 раненых
08 апреля 2026, 07:31
Россияне ударили по дому в Сумской области: погиб 42-летний мужчина
08 апреля 2026, 07:03
"Я чувствую ненависть": украинская модель рассказала, как россияне убили ее отца
08 апреля 2026, 01:35
Певица Lida Lee призналась, какие свидания устраивает для нее Даниэль Салемом
08 апреля 2026, 00:55
"Иногда одалживаю у нее": ведущий Холостяка Решетник рассказал, какой у него с женой семейный бюджет
08 апреля 2026, 00:35
Цены на сливочное будут опускаться: эксперты объяснили почему
07 апреля 2026, 23:55
Российские взламывали Wi-Fi роутеры американцев и украинцев
07 апреля 2026, 23:40
На Запорожье оккупанты загромождают школы "партами героев"
07 апреля 2026, 22:55
Обломки авто раскинуло по дороге в Днепре произошло тройное ДТП
07 апреля 2026, 22:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
Все публикации »
Игорь Луценко
Валерий Пекар
Юрий Касьянов
Все блоги »