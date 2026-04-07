Похищение на Бали: Петровский самостоятельно отбился от похитителей
Во время похищения украинца Игоря Комарова на Бали его друг Петровский самостоятельно отбился от нападающих
Об этом в эксклюзивном интервью РБК-Украина рассказал представитель детективного агентства Focus Security Consulting and Investigations, передает RegioNews.
Ранее в СМИ появилась информация, что нападение произошло на двух человек. Однако якобы родители второй жертвы нападения заплатили за него прямо на месте 10 млн, и потому его сразу отпустили.
"Это неправда. Следствием установлено, что второй человек отбился от нападающих. Захватив Игоря Комарова, злоумышленники второго не преследовали", – сказал представитель детектвинского агентства.
Кто такой Ермак Петровский
По данным СМИ, Ермак Петровский – сын одиозного и влиятельного днепровского деятеля Александра Петровского, более известного как "Нарик".
Родился в 2000 году. У него четыре сестры: Юлия, Богдана, Анжелика и Александра. Информация о его образовании или официальной деятельности практически отсутствует. В каких-либо реестрах ФЛП или компаний его имени нет. Однако Петровский регулярно попадает на страницы СМИ как участник различных инцидентов со стрельбой и конфликтами.
В 2021 году Ермака задержала полиция после массовой стрельбы в кафе "Тиница" в Днепре. Инцидент был связан с конфликтом вокруг бизнесмена Артура Рисина, на автомобиль и заведение которого было совершено нападение. Несмотря на серьезность ситуации, дело не получило громкого продолжения, а семья Петровского настойчиво отрицала его причастность к инциденту.
Что известно о похищении украинца Игоря Комарова на Бали
20 февраля в сети появилась информация о якобы похищении двух граждан Украины на острове Бали выходцами из Чечни с требованием выкупа в 10 миллионов долларов.
Журналист Виталий Глагола со ссылкой на информированные источники сообщил, что речь идет об Ермаке Петровском и Игоре Комарове – сыновьях лиц, которых называют криминальными авторитетами из Днепра.
По его словам, Петровскому якобы удалось скрыться, тогда как Комаров, по неподтвержденным данным, оставался у похитителей. Его пытали и потребовали за него 10 миллионов долларов выкупа.
По информации источников, похищение могло произойти из-за фотографии с геолокацией, которую опубликовала в социальных сетях девушка потерпевшего, блоггер Ева Мишалова.
Позже в интернете появились видеозаписи, на которых мужчина, похожий на Игоря Комарова, будто признает свое участие в так называемых "днепровских офисах". В записях он утверждал, что за безопасность этих офисов отвечал Александр Петровский, получая за это по 15 тысяч долларов ежемесячно из каждого офиса.