В Україні змінили вигляд номерних знаків для деяких авто
Розпочато видачу дипломатичних номерних знаків нового зразка. Відтепер вони будуть оливкового кольору
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство закордонних справ.
Зазначається, що це потрібно для підвищення впізнаванності дипломатичного транспорту.
Структура номерів залишиться традиційною. Зокрема, перші три цифри позначатимуть код дипломатичної установи, а наступні – індивідуальний номер авто.
Нагадаємо, торік в автомобілі з дипломатичними номерами виявили контрабандні сигарети на мільйон гривень. Інцидент стався у жовтні 2025 року на Буковині.
