08 апреля 2026, 21:26

В марте украинские дроны-перехватчики уничтожили рекордное количество российских БПЛА

08 апреля 2026, 21:26
фото: uatv.ua
В течение марта украинские дроны-перехватчики уничтожили более 33 тысяч российских беспилотников разного типа

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров по итогам встречи с производителями дронов-перехватчиков.

По его словам, такое количество сбитых российских БпЛА вдвое больше того, которое дроны-перехватчики сбили в конце зимы.

Министр отметил, что ключевым вызовом на сегодняшний день являются реактивные "шахеды", которыми российские захватчики атакуют Украину.

"Враг масштабирует их применение, скорость растет, перехват усложняется. Наша задача – найти технологическое решение", – заметил Федоров.

Напомним, 8 апреля Силы обороны поразили нефтебазы, логистические объекты и станцию радиоэлектронной разведки врага в Крыму. Утраты РФ уточняются.

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ на фронте
08 апреля 2026, 07:22
Украинские защитники ликвидировали еще почти 1000 оккупантов – Генштаб
07 апреля 2026, 07:06
В Украине усилят борьбу с "Шахедами"
06 апреля 2026, 21:23
Все новости »
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
В Украине изменили вид номерных знаков для некоторых авто
08 апреля 2026, 22:09
Правительство и АЗС сейчас работают точно не для рядовых украинцев
08 апреля 2026, 21:50
На Волыни судят депутата за хищение почти на четверть миллиона
08 апреля 2026, 21:15
Топ-чиновник времен Януковича купил киевский недострой Sky Towers за 560 миллионов
08 апреля 2026, 20:59
У каждого третьего украинца нет собственного жилья
08 апреля 2026, 20:44
В Дружковке Донецкой области активно устанавливают антидроновые сетки
08 апреля 2026, 20:25
В Тернопольской области мошенник собирал средства на лечение детей и военных
08 апреля 2026, 20:15
В Украине 9 апреля будут действовать графики отключения света для всех потребителей
08 апреля 2026, 19:52
На оккупированном Запорожье россияне гонят школьников и студентов на "цифровой диктант" - что это такое
08 апреля 2026, 19:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
Игорь Луценко
Валерий Пекар
Валерий Чалый
Все блоги »