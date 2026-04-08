В марте украинские дроны-перехватчики уничтожили рекордное количество российских БПЛА

В течение марта украинские дроны-перехватчики уничтожили более 33 тысяч российских беспилотников разного типа

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров по итогам встречи с производителями дронов-перехватчиков.

По его словам, такое количество сбитых российских БпЛА вдвое больше того, которое дроны-перехватчики сбили в конце зимы.

Министр отметил, что ключевым вызовом на сегодняшний день являются реактивные "шахеды", которыми российские захватчики атакуют Украину.

"Враг масштабирует их применение, скорость растет, перехват усложняется. Наша задача – найти технологическое решение", – заметил Федоров.

Напомним, 8 апреля Силы обороны поразили нефтебазы, логистические объекты и станцию радиоэлектронной разведки врага в Крыму. Утраты РФ уточняются.