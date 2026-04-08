19:22  08 квітня
У Києві п’яний кур’єр випив колу прямо із замовлення клієнта
17:05  08 квітня
Скандальних керівників ТЦК із Київщини перевели на передову
16:28  08 квітня
У водоймі на Черкащині виявили тіло жінки
UA | RU
UA | RU
08 квітня 2026, 21:26

У березні українські дрони-перехоплювачі знищили рекордну кількість російських БпЛА

Читайте также на русском языке
фото: uatv.ua
Читайте также
на русском языке

Протягом березня українські дрони-перехоплювачі знищили понад 33 тисячі російських безпілотників різного типу

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров за підсумками зустрічі з виробниками дронів-перехоплювачів.

За його словами, така кількість збитих російських БпЛА є вдвічі більшою за ту, яку дрони-перехоплювачі збили наприкінці зими.

Міністр зазначив, що ключовим викликом на сьогодні є реактивні "шахеди", якими російські загарбники атакують Україну.

"Ворог масштабує їхнє застосування, швидкість зростає, перехоплення ускладнюється. Наше завдання – знайти технологічне рішення", – зауважив Федоров.

Нагадаємо, 8 квітня Сили оборони уразили нафтобази, логістичні об’єкти та станцію радіо-електронної розвідки ворога у Криму. Втрати РФ уточнюються.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Всі публікації »
Ігор Луценко
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Всі блоги »