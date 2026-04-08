У березні українські дрони-перехоплювачі знищили рекордну кількість російських БпЛА
Протягом березня українські дрони-перехоплювачі знищили понад 33 тисячі російських безпілотників різного типу
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров за підсумками зустрічі з виробниками дронів-перехоплювачів.
За його словами, така кількість збитих російських БпЛА є вдвічі більшою за ту, яку дрони-перехоплювачі збили наприкінці зими.
Міністр зазначив, що ключовим викликом на сьогодні є реактивні "шахеди", якими російські загарбники атакують Україну.
"Ворог масштабує їхнє застосування, швидкість зростає, перехоплення ускладнюється. Наше завдання – знайти технологічне рішення", – зауважив Федоров.
