У березні українські дрони-перехоплювачі знищили рекордну кількість російських БпЛА

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров за підсумками зустрічі з виробниками дронів-перехоплювачів.

За його словами, така кількість збитих російських БпЛА є вдвічі більшою за ту, яку дрони-перехоплювачі збили наприкінці зими.

Міністр зазначив, що ключовим викликом на сьогодні є реактивні "шахеди", якими російські загарбники атакують Україну.

"Ворог масштабує їхнє застосування, швидкість зростає, перехоплення ускладнюється. Наше завдання – знайти технологічне рішення", – зауважив Федоров.

