Иллюстративное фото: из открытых источников

Российские войска снова ударили по энергетической инфраструктуре. В результате обстрела обесточен город Славутич Киевской области

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

Без электроэнергии остались около 21 тысячи жителей.

Энергетики начнут восстановительные работы, как только позволит ситуация безопасности.

Всю критическую инфраструктуру города перевели на резервное питание. Социальные заведения работают на генераторах, водоснабжение обеспечено. Связь и интернет остаются стабильными.

В городе открыли пункты несокрушимости, где жители могут получить необходимую помощь.

Напомним, ночью и утром 6 апреля враг ударил по энергообъектам на Черниговщине – было четыре попадания. Большинство районов области сейчас обесточены.